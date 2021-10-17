غدا.. مصر للطيران تسير 70 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الاثنين، رحلاتها إلى 70 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 9 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا، بمعدل ٤٧ رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، جوبا، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، باريس، روما، دبي، إسطنبول، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبي، عمَان، البحرين، دبي، الكويت، الخرطوم، لارنكا، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل)، و١٩ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبو سمبل)، و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​