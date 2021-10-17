الرئيس السيسي يتبادل برقيات التهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف

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القاهرة - سامية سيد - تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف.

وأعرب الرئيس السيسى فى برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته بمناسبة حلول هذه الذكرى المباركة، داعيا الله تعالى أن يعيدها عليهم وعلى شعوبهم الشقيقة بالخير واليمن والبركات، وأن تحمل هذه المناسبة العطرة ما نتطلع إليه لأمتينا العربية والإسلامية من تقدم ورقى وازدهار.

وقد بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى مسلمى مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا بدول العالم، بمناسبة حلول هذه الذكرى العطرة جاء فيها: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. إنه لمن دواعى سرورى أن أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى ميلاد رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.. متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح ولمصرنا العزيز المزيد من التنمية والتقدم والازدهار مع أطيب تمنياتي.. وكل عام وأنتم بخير".

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى برقيات تهنئة بحلول ذكرى المولد النبوى الشريف من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم له وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام التقدم والازدهار.