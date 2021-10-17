شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: بناء الوعى وتصحيح الخطاب الدينى مسئولية تضامنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، منها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى احتفالية ذكرى المولد النبوى، والتى نظمتها وزارة الأوقاف، ومن أبرز الأخبار:

الرئيس السيسي: بناء الوعى وتصحيح الخطاب الدينى مسئولية تضامنية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، صناعة الوعى تساهم فى تقوية قدرة البشر في التفكير الصحيح والإبداع، وعدم الانحراف عن تأدية الأوامر الربانية، والحفاظ على الخير للبشرية ومنهج الإنسانية فى ترقية النفس البشرية وضبط حركتها فى الحياة.

الرئيس السيسي: قضية الوعى الرشيد وفهم صحيح الدين ستظل من أولويات المرحلة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نحتفل اليوم معا بذكرى أشرف خلق الله وسيد المرسلين الرحمة التي أرسلها رب العزة للعالمين، الداعي إلى الله والسراج المنير انه الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذى بعثه الله عز وجل لغير وجه الدنيا كلها وينشر اسمى القيم الإنسانية في شتى بقاع الأرض ويدعو الى المحبة والسلام.

الصحة تكشف عن رسوم جديدة لشهادات "كيو آر كود" للسفر السياحى

أصدرت وزارة الصحة والسكان تعليمات جديدة بتغيير قيمة استخراج شهادة التطعيم الخاصة بالحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد في جميع مراكز لقاح المسافرين للخارج.

الرئيس السيسي يقدم التحية لـ"أحمد عمر هاشم" فى احتفالية ذكرى المولد النبوى

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للدكتور أحمد عمر هاشم، أستاذ الحديث فى جامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وذلك خلال احتفالية ذكرى المولد النبوى الشريف.

الجمهورية الجديدة تعتبر توطين صناعة الدواء "قضية أمن قومى لمصر".. إنفوجراف

تمثل صناعة الدواء وتوطينها أهمية استراتيجية للدولة المصرية خاصة مع امتلاكها البنية العلمية والبحثية والقدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي، وهو ما جسدته الدولة على أرض الواقع من خلال مدينة الدواء المصرية التي تم تنفيذها وفق أحدث التقنيات والنظم المتعارف عليها عالمياً بما يمكن الدولة من تحقيق الأمن الدوائي والاكتفاء الذاتي ومواجهة ومنع أية ممارسات احتكارية قد تحدث بشكل خاص وقت الأزمات، بالإضافة إلى توفير دواء آمن وفعال، واستقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات وتنمية والصادرات، مما يؤهل مصر للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعة وتصدير الأدوية.

الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة فى مجال الدعوة باحتفالية المولد النبوى

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، 8 شخصيات في احتفالية المولد النبوي الشريف، وتم منحهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، اثنان من الخارج، و6 من داخل مصر، وهم:

شيخ الأزهر: الاحتفال بذكرى المولد النبوى يعانق ملحمة أكتوبر الخالدة

قدم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، قائلا: "يسعدنى أن أتقدم إليكم سيادة الرئيس ولشعب مصر الكريم وللأمة العربية والإسلامية شعوبا وحكاما بأصدق التهانى وأطيبها في ذكرى مولد رسول الإنسانية سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى اخوانه من الأنبياء والمراسلين، وهذه الذكرى التي تحل علينا وهى تعانق ملحمة نصر أكتوبر 1973 تلك الملحمة المصرية الخالدة التي تعبر عن مشاعر الفخار والاعتزاز بجيش مصر الذى فجا العالم بنصر كاسح أذهل المعتدين وحطم أساطيرهم وردهم على اعقابهم خاسرين.

المدارس تحذر الطلاب: ممنوع الدخول بالمحمول.. وتشدد على ارتداء الكمامة

شددت بعض المدارس على الطلاب فى الأسبوع الثانى من بدء العام الدراسي الجديد، على ضرورة ارتداء الكمامة بشكل متواصل فى إطار الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم من فيروس كورونا، كما نبهت على الطلاب بعدم اصطحاب التليفونات المحمولة "الأندرويد"، كما طالبت أولياء الأمور بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتواجد والزيارة فى المدارس وعدم الزحام أمام البوابات.

وزير الأوقاف: الصحوة الحقيقية الالتزام بالدين وليس ما يتستر خلفه أهل الشر

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الأديان كلها رحمة وسماحة وإنسانية وأنزلت لسعادة الناس لا لشقائهم.

مطار الغردقة الدولى يجتاز تجديد شهادة الأيزو لمدة 3 سنوات

اجتاز مطار الغردقة الدولي، تجديد شهادة الأيزو 2015/9001 لمدة 3 سنوات، وذلك في المراجعة الأولي التي قامت بها شركة sgs المانحة لشهادة الأيزو.

التعليم توجه بالتصدى للدروس الخصوصية وتفعيل المجموعات المدرسية

بعد دخول الأسبوع الثانى من العام الدراسى الجديد، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتصدى للدروس الخصوصية ومكافحتها مع الحرص على تطبيق الإجراءات القانونية ضد أى شخص يخالف تعليمات اليوم الدراسى من تواجد داخل المدرسة والشرح داخل الفصول، مع تفعيل مجموعات التقوية المدرسية كبديل مهم للدروس الخصوصية.

الصحة: 3 حالات يفضل تأجيل السفر لهم بالتزامن مع كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الحالات التى يرجى الامتناع فيها عن السفر بالتزامن مع الموجة الرابعة لإصابات كورونا، مؤكدة أنه يفضل عدم السفر إذا كان الشخص يعاني من أعراض تشبة أعراض كوفيد 19 أو إذا كان المسافر فوق سن الـــ 60 عاما فضلا عن المعاناة من أى أمراض مزمنة أو حالات صحية كامنة قد تجعلك عرضة للخطر.