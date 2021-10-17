28 نوفمبر.. الحكم في دعوى شطب محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض، والمقيدة برقم 29369 لسنة 74ق والمطالبة بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية، ومنعه من مزاولة المهنة، لجلسة 28 نوفمبر؛ للحكم.

وأضاف طارق محمود في الدعوى المقامة منه ضد كلا من أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية، ومحمد رمضان، أن النقابة كانت دوما تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي نشأ عليها المصريون، إلا ان في الفترة الأخيرة ظهر فئة من الممثلين على رأسهم محمد رمضان تؤدي إدوار تحرض فيها على البلطجة والعنف وتشيع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب.

وهو ما ظهر واضحا في تقليد بعض من هؤلاء الشباب للمثل المذكور في طريقة أعمال العنف وحمل السلاح التي يقوم بها في أعماله التي تمثل انحدارا فنيا وأخلاقيا وترسخ لخلق جيل جديد يعتبر البلطجة والعنف منهجا له.

وطالب محمود في دعواه بإصدار حكم مستعجل بشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل.