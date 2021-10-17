الداخلية تُزيل 3743 حالة تعدي على نهر النيل بـ8 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

اتخذت وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المختصة، كافة الإجراءات التأمينية اللازمة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل ومنشآت ومنافع الرى.

وأسفرت الجهود عن تأمين إزالة 3743 حالة تعدي على نهر النيل بفرعي "رشيد– دمياط" بنطاق محافظات الجيزة ، القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بطول 479 كيلو متر بإجمالي مساحة 587883,25 متر مربع.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية فى رصد وضبط مخالفات التعديات على أملاك الدولة.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات الواقعة عليها.