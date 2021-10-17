الداخلية: ضبط 219 سيارة تتجاوز نسبة العوادم في القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

حملة أمنية مكبرة على مدار خمسة أيام بالقاهرة والجيزة تُسفر عن ضبط 219 سيارة تتجاوز نسبة العوادم بالمخالفة لقانون البيئة.

وقامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملات مكثفة بالتنسيق مع فروع الإدارة والجهات المعنية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة على مدار خمسة أيام لضبط السيارات ذات العوادم الكثيفة والتى تتسبب فى التأثير على البيئة.

وأسفرت جهودها عن فحص 709 سيارات ضُبط خلالها 219 قضية؛ 57 سيارة بنزين، 162 سيارة سولار غير مطابقة للاشتراطات البيئية.

وتم التنبيه على المخالفين بتلافي ما تم ضبطه من مخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط القضايا المخالفة للقوانين النوعية لاسيما المتعدين على قانون البيئة.