الداخلية: تحرير محضر لمسنة من منزلها بسبب ظروفها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

استجابت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لتلبية طلب سيدة مسنة لتحرير مذكرة فقد لشهادة استثمار خاصة بها وعدم قدرتها على التوجه لقسم الشرطة.

كانت البداية بورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة بطلب مساعدة لسيدة "مسنة" مقيمة بنطاق مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع السيدة وقررت رغبتها فى تحرير مذكرة فقد لشهادة استثمار خاصة بها وعدم قدرتها على التوجه لقسم الشرطة نظرًا لظروفها الصحية وعليه فقد تم تحرير المذكرة لها بالمنزل وتلبية طلبها.

وقدمت الشكر لوزارة الداخلية على سرعة تلبية مطلبها.