بأسلوب "التسلق".. ضبط تشكيل عصابى لسرقة المساكن بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقات المساكن، وإعادة المسروقات بالقاهرة.

تلقي قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شخص يفيد باكتشافه اقتحام غرفة بشقته ووجود بعثرة بمحتوياتها دون الاستيلاء على ثمة مسروقات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفوا بشروعهما فى سرقة محتويات مسكن المجنى عليه بأسلوب "التسلق"، وأنهما يكونان تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بذات الأسلوب وأقروا بارتكاب عدد 4 حوادث سرقات مساكن بذات الأسلوب.

وضٌبطت كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما؛ تاجر خردة، مقيم بمحافظة الجيزة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.