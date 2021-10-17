الداخلية : ضبط 9838 شخصًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط 9838 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 9811 شخصًا ، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 27 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتم تحرير 1069 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 229 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1480 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.