الداخلية تضبط 1354 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1354 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك لمواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .