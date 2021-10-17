برلمانية النور: الفريضة الغائبة عن الحكومة هي مواجهة البيروقراطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد خليل خيرالله ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن الفريضة الغائبة عن الحكومة هي إصلاح طريقة عمل الموظفين في الدولة القضاء على البيروقراطية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.

وشدد خيرالله، على ضروة أن تنتبه الحكومة جيدا لعملية مواجهة البيروقراطية، حتى لا نجد أنفسنا نعاني من تأخر الإصلاح المؤسسي، لـ10 سنوات قادمة، لافتا إلى أن الوزاة التي لا تفهم ما هي رؤية مصر 2030 عليها أن تراجع مواقفها.​