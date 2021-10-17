الكنيسة القبطية تتسلم جزءًا من رفات القديس القبطي موريس من سويسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تسلم نيافة الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والجزء الفرنسي من سويسرا أمس، جزءًا من رفات القديس موريس، وذلك من دير القديس موريس بسويسرا.

سلم جزء الرفات لنيافة الأنبا لوقا رئيس الدير مونسينيور SARCELLA وبحضور أمين الدير الأب ROLLAND.

كان نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا، قد طلب الحصول على جزء من رفات القديس القبطي موريس قائد الكتيبة الطيبية، لوضعه بالكنيسة القبطية بأمستردام، حيث تسلمه نيافة الأنبا لوقا، تمهيدًا لإرساله إلى إيبارشية هولندا.

والقديس موريس هو قديس قبطي قائد الكتيبة الطيبية الذي ترك مصر ليخدم في روما، وانتهى الأمر به إلى التعليم والتبشير بالمسيحية لسكان جبال سويسرا، حيث توجد بلدة صغيرة تحمل اسمه وديراً له يحوي جسده، بالإضافة لبعض كتبه ومتعلقاته.