شعراوي يتابع الخطط الاستثمارية لمشروع مصرف كيتشنر مع 3 محافظين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعا عبر الفيديو كونفراس مع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بحضور استشاري مشروع تطهير مصرف كيتشنر وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال اللقاء تم استعراض جميع المشروعات الاستثمارية المقترحة والتي سيتم تنفيذها في إطار المشروع في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة في نطاق مشروع تطهير مصرف كيتشنر ويتم تنفيذه بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي ويخص مكون المخلفات الصلبة وتختص به وزارة التنمية المحلية 79 مليون يورو ستخصص لإدارة منظومة متكاملة في كامل نطاق المصرف بما يخدم 182 قرية واقعة عليه.

وأشار شعراوي إلى الأهمية التي توليها الحكومة لسرعة الانتهاء من هذا المشروع لما له من أهمية كبرى في تحسين نوعية مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان القرى والمناطق الواقعة في نطاقه، وإتاحة كمية المياه الصالحة لاستخدامات الزراعة وتخليص نطاق المصرف من التلوث الراهن ووضع منظومة للتخلص من المخلفات تتكامل فيها عمليات الجمع والفرز والتدوير والدفن الصحي الآمن بما يتوافق مع الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمنظومة المخلفات الصلبة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى إلى التكامل بين المشروعات المنفذة في هذا المشروع والمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التي اعتمدها رئيس الجمهورية ويتابع تنفيذها رئيس مجلس الوزراء، حيث يتضمن المشروع شراء معدات لجميع المخلفات الأولية وإعادة تأهيل وبناء عدد من المحطات الوسيطة ومصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمدافن الصحية الآمنة المحكومة.

وأشاد شعراوي بالجهود التحضيرية للمحافظين خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الفرق الفنية بالوزارة والاستشاريين للمشروع، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتذليل كافة التحديات والمعوقات للإسراع بتنفيذ المشروع والانتهاء منه في التوقيتات المحددة وتذليل كافة المعوقات الخاصة بالإجراءات اللازمة لنجاح المشروع.

وشدد الوزير أيضا على أهمية عنصر الوقت والزمن وجودة الأعمال المطلوب تنفيذها في إطار هذا المشروع المهم والذي يتكامل مع منظومة المخلفات الجديدة، وتحقيق أقصى استفادة للمحافظات الثلاث.

وشهد الاجتماع استعراض المحافظين للوضع الراهن لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في مراكز كل محافظة وعرض ومناقشة كافة خطط المشروعات الاستثمارية المقترحة لمشروع تطوير المصرف في الغربية والدقهلية وكفرالشيخ وتتضمن إنشاء مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات وإغلاق المقالب العشوائية ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل للمخلفات وذلك بمشاركة استشاري دعم تنفيذ المشروع.

وتم النظر بعين الاعتبار للمشروعات الممولة من المحافظات الثلاث والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، كما تم استعراض المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية في إطار المنظومة الجديدة للمخلفات فيما يخص المصانع والمدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة والمتحركة.

وفي نهاية الاجتماع وجه اللواء محمود شعراوي بتدقيق ومراجعة بعض البيانات الخاصة بالمشروعات المطلوب تنفيذها لتتوافق وتتكامل مع المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة وزيادة القدرة الاستيعابية والتصميمية لمشروعات الخطط الاستثمارية المطلوب تنفيذها.