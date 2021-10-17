‎رئيس خطة النواب: الحكومة رابحة من تطبيق قانون مشاركة القطاع الخاص في المشروعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أهمية تفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب "هذا القانون مهم و يجعل الكل رابح"

وأضاف الفقي: الحكومة أيضا رابحة من تطبيق هذا القانون لأن هذا يخفف الأعباء في الاستثمارات في البنية التحتية وسيكون له عوائد على المدى الطويل.

وحذر هاني أباظة من الإسناد المباشر بقوله: "هذا قد يفتح الباب للفساد مشددا على ضرورة أن يكون هناك رقابة كبيرة على هذا القطاع"، مشددا على ضرورة وجود آلية علمية للرقابة والعرض على مجلس النواب.

وشددت النائبة مها عبد الناصر، على ضرورة مراجعة التعاقدات بما يحقق مصلحة الجميع محذرة من التخوفات التي تشغل الجميع في مجال التنفيذ، فضلا عن أهمية تفعيل الرقابة‎.​