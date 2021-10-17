رئيس البرلمان للنواب: قانون مشاركة القطاع الخاص شديد التعقيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، شديد التعقيد من الناحية الفنية، وهو ما يتطلب من النواب الانتباه جيدا خلال المناقشات.

وأوضح رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، أن مواد القانون مترابطة ويحتوي على نواحي فنية عميقة.

ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة في تمويلها.​