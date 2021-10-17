شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بالتصدى للدروس الخصوصية وتفعيل المجموعات المدرسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد دخول الأسبوع الثانى من العام الدراسى الجديد، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتصدى للدروس الخصوصية ومكافحتها مع الحرص على تطبيق الإجراءات القانونية ضد أى شخص يخالف تعليمات اليوم الدراسى من تواجد داخل المدرسة والشرح داخل الفصول، مع تفعيل مجموعات التقوية المدرسية كبديل مهم للدروس الخصوصية.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طالبت بتوفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.