شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط المدارس لسد العجز فى المعلمين بالعام الدراسى الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت المدارس حلول لسد العجز فى المعلمين بالعام الدراسي الجديد، وتم تطبيقها لتحقيق عام دراسى منضبط، تقدم فى التقرير التالى تفاصيل خطوات سد العجز.

- التعاقد مع خريجين للعمل بالحصة لسد احتياجات المدارس من المعلمين.

- إعادة توزيع المعلمين على المدارس.

- تقسيم المعلمين على الفترات الدراسية بالمدارس.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طالبت بتوفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.