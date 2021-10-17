عند بيع أو شراء وحدة سكنية جديدة.. اعرف خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب- محمد صلاح:

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الخطوات التي يجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء.

وقال الجهاز، إنه على المستهلك اتباع الآتي..

1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضًا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

2- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

3- في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.

4- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

ويوضح الجهاز أهم الإجراءات التي يجب اتباعها عند نقل ملكية العداد، سواء بحضور مالك الشقة الأصلي أو بتوكيل منه لمحامي أو للمشتري الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.

1- يتم التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

2- تقديم الأوراق المذكورة مع ملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

3- مع العلم أنه يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

4- يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

5- في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة في حالة وفاة المشترك القديم.