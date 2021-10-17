حدث ليلاً| تفاصيل جديدة عن "بطاقة تموين السيسي".. و1000 جنيه سعر شهادة لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزاها ما يأتي:

874 إصابة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 855 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 268210 حتى اليوم.

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الشرطة البريطانية تعلن القبض على منفذ هجوم الطعن ضد النائب دفيد أميس

ألقت السلطات البريطانية القبض على شخص يُدعى "علي حربي علي"، يبلغ من العمر 25 عاماً، بتهمة ارتكاب جريمة قتل السير ديفيد أميس أمس.

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"لسة قدامنا شوية".. تاج الدين يحسم الجدل حول ذروة الموجة الرابعة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية: "إن الفترة القادمة ستشهد البدء بتلقيح طلاب الجامعات الأقل من 18 عامًا بأنواع اللقاحات التي أجيزت للتسجيل العاجل أو السريع بأنه من الممكن الحصول على اللقاح، ثم بعد ذلك باللقاحات التي تم تجربتها سريريًا بأنها يمكن أن يحصل عليها الفئات ما بين 12 إلى 18 عامًا".

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الصحة: أسعار جديدة لشهادات لقاح كورونا.. 1000 جنيه لسفر السياحة و25 دولار لغير المصريين

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تعليمات جديدة متعلقة بقيمة استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا. وحددت الوزارة قيمة استخراج الشهادة للسفر بغرض السياحة بألف جنيه، والسفر لغير السياحة بـ250 جنيهًا، و25 دولار لغير المصريين، كما حددت قيمة استخراج شهادة الـ"باركود" للمصريين في الداخل لتكون 100 جنيه فقط.

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اسم مواطن ورقم بطاقة الرئيس.. تفاصيل جديدة عن "بطاقة تموين السيسي"

كشف مصدر مسؤول داخل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا، تفاصيل جديدة عن ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، باستخدام مواطن في محافظة المنيا، بطاقة تموينية باسمه "السيسي".

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السفارة الأمريكية: تبرعنا بـ١.٦ مليون جرعة فايزر لمصر يجسد شراكتنا الاستراتيجية

أعربت السفارة الأمريكية في القاهرة، عن ترحيبها بوصول مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى القاهرة، مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

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مي عبد الحميد: القضاء على 85% من المناطق غير الآمنة و 1.5 مليون مواطن استفادوا من التمويل العقاري

علقت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة، قائلة: "الوحدات السكنية التي تم افتتاحها اليوم خاصة بأهالي المناطق غير الآمنة في نزلة السمان وسن العجوز "، مشيرة إلى أن الإسكان الاجتماعي يسهم في تقليل النمو العشوائي في كافة ربوع الوطن .

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ضياء الدين داوود: المعارضة أقلية في البرلمان لكنها تعبر عن رأي الأغلبية في الشارع

قال النائب البرلماني ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن المعارضة في البرلمان تتمثل في ثلاثة نواب فقط، وباقي المجلس مؤيد، مضيفًا: "رغم محدودية عدد المعارضة في قاعة البرلمان لكننا نعبر عن رأي الأغلبية في الشارع، ونمثل لسان حال الناس الذي ينقل صوتهم للبرلمان، في حين تصوت الأحزاب جميعها في اتجاه واحد، مشددًا على أن البرلمان يعتبر انعكاس ومرآه للتعددية السياسية والحزبية في المجتمع".

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مسؤول بـ"تموين الجيزة" يكشف استعدادات تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع "جمعيتي"

قال بلال محمد، مسئول مشروع جمعيتي بمديرية تموين الجيزة، إن مشروع "جمعيتي" يعد من أهم المشروعات التي أطلقتها وزارة التموين، مضيفا: منذ عام 2016 وحتى الآن تم افتتاح ما يقارب من 622 منفذًا، من أجل زيادة شبكة توزيع السلع التموينية على مستوى الجمهورية.

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