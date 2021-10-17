​​​صرح صناعي على 10 أفدنة.. طلب إحاطة لإعادة تشغيل مصنع أعلاف رشيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بمحافظة البحيرة، عن دائرة رشيد والمحمودية والرحمانية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلي وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بشأن توقف مصنع رشيد للأعلاف عن العمل منذ أكثر من عشر سنوات؛ مما يتسبب في سخط كبير من قِبل أهل الدائرة .

وحذر الجاهل، في طلبه، من انتشار الشائعات التي تتناول محاولة بيع أرضه بعد توقفه عن الإنتاج طوال الفترة الماضية، مضيفًا: المصنع يعد صرحًا صناعيًّا كبيرًا على مساحة 10 أفدنة، وتم افتتاحه عام 1989، وكان يعمل بطاقة إنتاجية تُعادل 9000 طن شهريًّا، وكان ينتج نوعيات الأعلاف المختلفة.

وأكد النائب أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لم تقُم بأية عمليات تطوير أو تجديد للمصنع، ولم تقم بصرف أي تمويل له حتى يقوم بعمله بصورة منتظمة.

وطالب عضو مجلس النواب رئيسً المجلس بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته في أقرب وقت، واتخاذ قرار بتشغيله، مشيراً إلى أن عودته إلى العمل تسهم في توفير فرص عمل لأبناء الدائرة من الشباب، ودخول رأسمال جديد يساعد على تنشيط حركة التجارة بمحافظة البحيرة.