شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل فيروس الإيدز بأجهزة الجسم؟.. الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة عن الآلية التي يقوم بها فيروس الإيدز داخل الجسم ويتسبب في إضعاف المناعة، مشيرة إلى أن الإيدز يعرف على أنه متلازمة نقص المناعة المكتسبة وتشير المرحلة المتقدمة من الإصابة بفيروس نقص المناعة.

وأضافت الوزارة ، أنه يقوم الفيروس بمهاجمة نوع معين من خلايا الدم البيضاء يعرف بـــ cd4 مما يؤدى إلى إضعاف جهاز المناعة.

وكانت كشفت وزارة الصحة عن الفرق بين الإصابة بفيروس نقص المناعة والإصابة بالإيدز، وقالت الوزارة، إن فيروس HIV هو الفيروس المسبب للإصابة بالعدوى بينما الإيدز هو مجموعة من الأمراض والعدوى الانتهازية التى تحدث عندما يدمر فيروس HIV جهاز المناعة.

وأضافت الوزارة ، أن الإصابة بالإيدز هي مرحلة متقدمة من المرض وليس بالضرورة أن يصل المصاب بفيروس HIV لمرحلة الإيدز.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين بالتوجه إلى أقرب وحدة صحية للكشف على الأمراض المنتقلة من الأم للجنين مثل الإلتهاب الكبدى ب والزهرى وفيروس نقص المناعة البشرى وعلاجهما مجانا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين لافتة إلى أن المراكز تعمل يوميا من 8 صباحا وحتي 2 ظهرا.