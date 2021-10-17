شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 3 حالات يفضل تأجيل السفر لهم بالتزامن مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الحالات التى يرجى الامتناع فيها عن السفر بالتزامن مع الموجة الرابعة لإصابات كورونا، مؤكدة أنه يفضل عدم السفر إذا كان الشخص يعاني من أعراض تشبة أعراض كوفيد 19 أو إذا كان المسافر فوق سن الـــ 60 عاما فضلا عن المعاناة من أى أمراض مزمنة أو حالات صحية كامنة قد تجعلك عرضة للخطر.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.