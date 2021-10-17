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الصحة: 3 حالات يفضل تأجيل السفر لهم بالتزامن مع كورونا

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الحالات التى يرجى الامتناع فيها عن السفر بالتزامن مع الموجة الرابعة لإصابات كورونا، مؤكدة أنه يفضل عدم السفر إذا كان الشخص يعاني من أعراض تشبة أعراض كوفيد 19 أو إذا كان المسافر فوق سن الـــ 60 عاما فضلا عن المعاناة من أى أمراض مزمنة أو حالات صحية كامنة قد تجعلك عرضة للخطر.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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