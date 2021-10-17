اليوم.. محاكمة 4 متهمين بتهريب المهاجرين بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة 4 متهمين بتهريب المهاجرين بالنزهة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة تأسيس وإدارة جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل فى استقطاب الأول للمهاجرين المهربين، ويتولى الرابع توفير تأشيرات السفر للمهاجرين المهربين، ويتولى الثانى والثالث إيواء المهربين بدولة تركيا لتسهيل جريمتهم من أجل الحصول على منافع مادية تقدر بـ 80 ألف جنيه للمهاجر الواحد، شرعوا فى تهريب المهاجرين بطرق غير مشروعة لدولة اليونان إلا أنه قد حال أثر وقوع جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو ضبطهم متلبسين.