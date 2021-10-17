محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، اليوم الأحد، محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر.

وأسندت النيابة للمتهم " م. ف"، موزع ملابس، تهمة تقليد بواسطة مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق نادى بركة الحاج، وكذا إمضاءات موظفي تلك الجهة، بأن قام المجهول باصطناع الخاتم سالف البيان على غرار الأخوان الصحيحة، ووضعه على المحررات المزورة موضوع الاتهام الثاني وذيله الإمضاءات المزورة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اشترك المتهم بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمي، وهو عقد إيجار تابع لمكتب توثيق نادى بركة الحاج وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل، بأن اتفق مع المجهول على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات والمعلومات اللازمة، فقام المجهول بتزوير المحرر على غرار المحررات الصحيحة، وذيله بتوقيعات مزورة لموظفي تلك الهيئة ومهرها بالذات المزور محل الاتهام الأول، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

واستعمل المتهم المحرر المزور محل الاتهام الثاني، بأن قدمه للمجنى عليه محتجاً لما به زوراً من بيانات من قيام مالك الوحدة السكنية- موضوع القضية- بتأجيرها للمجني عليه على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات.