برلماني: الرئيس السيسي استطاع القضاء على مشكلة العشوائيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد النائب أشرف الشبراوي أبو العلا، عضو لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، أن ما تشهده الدولة من مشروعات قومية وخاصة في مجال الإسكان يدعو إلى الفخر، مؤكدًا أن افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة يساهم في القضاء على العشوائيات وإنجاز كبير يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية.

وأكد أبو العلا، في بيان له، أن مشروعات تطوير العشوائيات لا تستهدف توفير سكن آمن فقط، بل توفير حياة كريمة بكامل محاورها، وتوفير فرص عمل لمواجهة الآثار الاجتماعية التي كانت تنتج عن العشوائيات.

وأشار عضو لجنة الإسكان إلي أن افتتاح الرئيس السيسي، مجموعة من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر، يأتي ضمن موسوعة الإنجازات العالمية الضخمة التي تنفذ على أرض الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس السيسي، ويؤكد أن الدولة عازمة على بناء الإنسان المصرى الذى تحولت حياته الآن وأصبح يشعر بحياة كريمة، من سكن فاخر مفروش به جميع المرافق الحديثة والخدمات بديلاً عن العشوائيات التي تراكمت سنوات دون أن ينظر لهم أحد.