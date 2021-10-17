خالفوا الاشتراطات.. طلب إحاطة بشأن مخالفات الأنشطة التجارية في فردوس أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن مخالفات اشتراطات الأنشطة التجارية والحرفية بمنطقة الفردوس بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وقال حسين، في طلب الإحاطة، إن رغم وجود اشتراطات واضحة تنظم إقامة وعمل الأنشطة التجارية والحرفية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، تلزم بعدم ممارسة أي أنشطة خارج الأماكن المخصصة للأنشطة، فإن منطقة الفردوس بـ6 أكتوبر تحولت إلى أسواق عشوائية؛ سواء في منطقة عمارات الشرطة أو في منطقة الاستثماري.

وأضاف أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب أنه تم تحويل جميع الوحدات السكنية المحيطة بالسنتر التجاري الأول في مدخل المدينة إلى محلات تجارية بالمخالفة للقانون، وتحول السنتر الثاني المنشأ مؤخرًا والمحلات أسفل عمارات الاستثماري إلى ورش تصليح سيارات؛ الأمر الذي تسبب في إزعاج مستمر للسكان بالمنطقة، وينتج عن هذه المشاهد المخالفة للقانون أضرار كبيرة للمواطنين الذين انتقلوا للإقامة بالمجتمعات العمرانية الجديدة لما بها من مميزات في التنظيم والهدوء.

وتابع حسين: "كما تتسبب تلك المخالفات في ضياع حقوق الدولة وإهدار المال العام؛ حيث تستخدم تلك المحلات المخالفة كل مرافق الدولة من مياه وكهرباء بالأسعار المدعمة المخصصة للوحدات السكنية؛ نظرًا لعدم وجود ترخيص تجاري لها، وعلى سبيل المثال يوجد عدد من المحلات المخالفة في العمارات الواقعة خلف السنتر الأول بالفردوس، كل منها يستخدم 5 أجهزة تبريد "فريزر"، وبالطبع تتم محاسبة استهلاكها للكهرباء؛ باعتبارها وحدات سكنية، نظرًا لعدم وجود عداد تجاري لديها، ما يعد إهدارًا للمال العام.

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