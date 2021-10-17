​​برلماني: الدولة استطاعت توفير حياة كريمة لسكان العشوائيات في وقت قياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال المستشار عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الدولة استطاعت توفير حياة كريمة لسكان العشوائيات والمناطق غير الآمنة في أقل وقت ممكن، وبأعلى جودة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة المصرية.

وأضاف هلال، في بيان له اليوم السبت، أن المشروعات التي افتتاحها الرئيس السيسي في الجيزة، هي إعلان بداية مرحلة جديدة وهم سكان المناطق غير الآمنة حيث جاءت هذه المرحلة بعد الانتهاء من ملف المناطق العشوائية.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ في بيان له، بتصريحات الرئيس السيسي والتي تحدث فيها عن عدد من الملفات المهمة منها وصول الدعم لمستحقيه بالإضافة إلى ملف الأراضي الزراعية وتوفير مساحات خضراء جديدة تكفي الزيادة السكانية وتحد من الاستيراد، لافتًا إلى أن الدولة تقوم بمشروعات عدة في كافة القطاعات بشكل متزامن وهو ما يعد إنجازًا جديدًا للحكومة في ظل الظروف الحالية.