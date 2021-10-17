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​الصحة: مشتقات البلازما العلاج الوحيد لمرضى الهيموفيليا

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن ‎البلازما تمثل علاجا مهما لعدد من الأمراض، متابعا، مشتقات البلازما كعوامل التجلط تمثل العلاج الوحيد لمرضى الهيموفيليا.

ودعت وزارة الصحة إلى ضرورة التبرع بالبلازما مؤكدة أن عملية التبرع مؤمنة للغاية من نقل أى عدوى بما فيها الكورونا.

 

وأضافت الوزارة أن التبرع بالبلازما واجب إنسانى ووسيلة هامة لإنقاذ حياة المواطنين من المرضى، مشيرة إلى أن التبرع بالبلازما يساعد في تنشيط نخاع العظام، ويقوى المناعة ضد الأمراض، مؤكدة أنه يتم قبل التبرع بالبلازما عمل فحص طبى للمتبرع للتأكد من كونه مناسبا للتبرع بالبلازما من عدمه.

واستكملت: "اتبرع ببلازما الدم وساعد في شفاء أصحاب الأمراض الخطيرة".

وأوضحت وزارة الصحة، أن عمليات التبرع بالبلازما آمنة تماما، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء التبرع بالبلازما للوقاية من فيروس ، مشيرة إلى أنه يتم مراعاة التباعد البينى بين المتبرعين بالإضافة إلى التوجيه لغسيل اليد وارتداء الكمامة منعا لعدوى كورونا.

وكشفت الوزارة أن جميع فصائل الدم يمكن لأصحابها التبرع بالبلازما والمشاركة فى علاج أصحاب الأمراض الخطرة مثل الهيموفيليا والتهابات وسرطانات الكبد.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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