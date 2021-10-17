​الصحة: مشتقات البلازما العلاج الوحيد لمرضى الهيموفيليا

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن ‎البلازما تمثل علاجا مهما لعدد من الأمراض، متابعا، مشتقات البلازما كعوامل التجلط تمثل العلاج الوحيد لمرضى الهيموفيليا.

ودعت وزارة الصحة إلى ضرورة التبرع بالبلازما مؤكدة أن عملية التبرع مؤمنة للغاية من نقل أى عدوى بما فيها الكورونا.

وأضافت الوزارة أن التبرع بالبلازما واجب إنسانى ووسيلة هامة لإنقاذ حياة المواطنين من المرضى، مشيرة إلى أن التبرع بالبلازما يساعد في تنشيط نخاع العظام، ويقوى المناعة ضد الأمراض، مؤكدة أنه يتم قبل التبرع بالبلازما عمل فحص طبى للمتبرع للتأكد من كونه مناسبا للتبرع بالبلازما من عدمه.