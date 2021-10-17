شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يقدم عدة نصائح مهمة قبل شراء حلوى المولد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح جهاز حماية المستهلك المواطنين خلال شراء منتجات حلوى المولد لتجنب شراء منتجات من الأماكن غير المرخصة، والتأكد من تاريخ إنتاج وانتهاء صلاحية المنتج، كما تضمنت النشرة التوعوية بعض النصائح للمواطنين لاتباعها عن شراء المنتجات.

اختيار المحلات والأماكن المرخص لها ببيع وتداول حلوى المولد الموثوق بها، التي تتوافر فيها الشروط الصحية والتأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها على أن تكون طازجة، تتميز بالليونة واللون الفاتح ويتم تلقى الشكاوى أيضا عن طريق خدمة الواتس أب 01577779999 أو عن طريق الصفحة الرسمية للجهاز، كما يراعى تخزين الحلوى في أماكن صحية جيدة التهوية، بعيدا عن الحرارة والرطوبة والحشرات كذلك عدم شراء الحلوى من المصانع غير المرخصة، التي لا تخضع للرقابة الصناعية أو الصحية بالإضافة الى التأكد من وجود "تاريخ الإنتاج ،انتهاء الصلاحية ، اسم المنتج ،سم المصنع مدون على الحلوى ".

على جانب أخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية في طرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة وعددها 15 منفذا بمحافظات القاهرة والجيزة بجانب أيضا توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الأسواق الأخرى.