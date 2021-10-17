شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. استقبال مليون و611 ألف جرعة من لقاح فايزر بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى

تاج الدين عن تطعيم الفئات الأقل من 18 سنة: سنبدأ بطلبة الجامعات بلقاح فايزر

الصحة: شهادات لقاح كورونا للمسافرين بـ250 جنيها.. ولاتفرقة بين السياحة أو العمل

الصحة: استقبال مليون و611 ألف جرعة من لقاح فايزر بمطار القاهرة اليوم

التنمية المحلية: إزالة 2950 مبنى مخالفا و978 حالة تعد على الأراضى الزراعية

\ الإفتاء: تلقين الميت بعد الدفن سنة نبوية وقراءة القرآن عند القبر جائز \

التضامن: ميكنة الخدمات بنهاية 2021.. و35 مليون مواطن يستفيد من "تكافل وكرامة"

الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "النبى معلما ومربيا"

البيئة: جولات ميدانية للسيطرة على مقالب المخلفات لمواجهة السحابة السوداء