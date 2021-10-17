شكرا لقرائتكم خبر عن المولد النبوى الشريف.. تعرف على عدد خيول النبى الكريم وسيوفه ورماحه وأسمائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام ونحتفل بالمولد النبوى الشريف، وفى إطار تلك الاحتفالات يستعرض ”الخليج 365” عددا من المعلومات عن خيول النبى صلى الله عليه وسلم وعددها وسيوفه وأقواسه ودروعه وأسمائهم، وذلك وفق ما ذكر بكتاب "ولد الهدى" الصادر من مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية :

خيول النبى صلى الله عليه وسلم

السكب، وهو أول فرس ملكه، وغزا عليه يوم أحد، وسمى بالسكب؛ لأنه كثير الجرى.

ومنها: ملاح، والمرتجز، واللحيف، والظرب، والورد ، واللزاز.

وكان له صلى الله عليه وسلم بغلتان هما: الدلدل، وفضة

وحمارواحد يقال له : يعفور

ولم تكن له من الإبل سوى: القصواء

ومن أشهر سلاحه صلى الله عليه وسلم سيفه: ذو الفقار، بالإضافة للقلعى، والبتار، والحتف ، والمخذم، ورسوب، والعضب، وكان له بمكة سيفان، قدم بهما المدينة ، وحمل أحدهما معه إلى بدر وهو القضب.

وكان له صلى الله عليه وسلم ثلاثة رماح ،وثلاثة أقواس هى : الروحاء، والبيضاء، والصفراء.

وكان له من الدروع ثلاثة أيضا، وهى : الفضة، والفضول، والصعدية.