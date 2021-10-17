شكرا لقرائتكم خبر عن كأنك تسمع الشيخ الشحات.. طالب ثانوى يقلد 50 قارئا للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم "تليفزيون الخليج 365" لقاء مع الطالب هشام بدوى محمد طالب الصف الثالث الثانوى، والذى برع فى تقليد أصوات مشاهير القراء، وكذلك الشيخ السديس وغيرهم من مشاهير القراء.

وقال هشام: منذ أن كنت صغيرا وانا أجيد التقاليد وعندما كنت أسمع أى صوت يدخل عقلى فورا أقوم بتقليده حتى لقبت هنا فى بلدى منشية اليوسفى التابعة لمركز بنى مزار محافظة المنيا، بالقارئ، متعدد الأصوات.

وأضاف، تقليد الأصوات موهبة من الله، وقد برعت حسب الأصدقاء فى تقليد المدرسة الشحاتية والشيخ السديس وكنت وأنا صغير أقلد ما يقرب من 50 قارئا من القراء الكبار.

وأكد، خشيت أن لا يتذكر الناس صوتى فقررت أن استقل بصوتى عن تقليد القراء حتى يسمع الناس صوت هشام بدوى وليس أصوات مشاهير القراء، لكن ظل معى صوت الشيخ الشحات وأبناءه أحب تقليدهم كثيرا لأن صوت مقارب لهم.