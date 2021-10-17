شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف 60% من مقررات شهر أكتوبر حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 60% من مقررات شهر أكتوبر الجارى، بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد سددت مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز بحسابات كل منفذ وتشمل بقالى التموين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وأن مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز وصلت إلى 242 مليون جنيه عن شهر سبتمبر الماضى وأن كل صاحب منفذ تمويني سواء بقالين أو جمعيتى يمكنهم سحب مستحقاتهم فوراً من ماكينات الصرف التابعة للبنوك والمنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية.