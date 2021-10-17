شكرا لقرائتكم خبر عن تاج الدين عن تطعيم الفئات الأقل من 18 سنة: سنبدأ بطلبة الجامعات بلقاح فايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، أنه سيتم البدء في تطعيم الفئات العمرية الأقل من 18 سنة من طلاب الجامعات باللقاحات التي تم إجازتها، ثم طلاب الثانوية العامة قائلاً: "مش كل اللقاحات سجلت أو أجيزت لاستخدامها لأقل من 18سنة، لكن بعد الموافقة العلمية والفنية حتى لو كان استخدام طاريء".

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" أنه حتى الآن لقاح فايزر هو المجاز استخدامه لمن هم أقل من 18 سنة، مشيراً إلى أن بقية اللقاحات التي خضعت لاستخدامها لهذه الشرائح العمرية لتجارب إكلينيكة وسريرية، وسيتم إيجازتها بعد موافقة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الغذاء والدواء الامريكية وموافقة المنتجين.