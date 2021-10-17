بعد نشر كتب على موقع الكلية.. تفاصيل اجتماع طارئ لمجلس "إكليريكية الأنبا رويس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

عقد مجلس الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس اجتماعًا طارئًا مساء أمس عبر شبكة الإنترنت، لمناقشة مشكلة نشر كتب على الموقع الإلكتروني لمكتبة الكلية، دون الرجوع لإدارة الكلية، أو مراجعة محتوى هذه الكتب.

وقال المجلس في بيان له: "في يوم الجمعة 15 أكتوبر الساعة التاسعة مساء، اجتمع مجلس الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس في جلسة طارئة دعا إليها الأنبا ميخائيل الأسقف العام ووكيل الكلية، لمناقشة تداعيات ماقام به مسؤول المكتبة بالكلية من نشر كمية هائلة من الكتب الإلكترونية على موقع مكتبة الكلية دون تصريح من إدارة الكلية، وقرر مجلس الكلية المنعقد (عبر الإنترنت) بوقف موقع مكتبة الكلية لحين مراجعة محتوياته من الكتب".

ويضم المجلس عددًا من الأعضاء هم: الأنبا مكاري - نائب رئيس قسم العبادة والليتورجيا، والأنبا ميخائيل وكيل الكلية ورئيس قسم الكتاب المقدس، والدكتور القس غريغوريوس رشيدي، رئيس قسم اللاهوت، الدكتور القس باسيليوس صبحي، رئيس قسم الآباء وتاريخ الكنسية، والدكتور القس زكا لبيب، رئيس قسم اللغات، والدكتور سعيد حكيم، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والدكتور رشدي واصف بهنام، رئيس قسم العبادة والليتورجيا، والدكتور رسمي عبدالملك، رئيس قسم العلوم الإنسانية، والدكتورة عايدة نصيف، نائب رئيس قسم العلوم الإنسانية، والدكتور جرجس صالح، مسؤول العلاقات مع الكنائس، والدكتور عدلي أنيس، قسم الكتاب المقدس، ومسؤول الجامعات، والراهب القمص بنيامين المحرقي، المشرف الروحي.

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