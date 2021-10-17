كلمة للرئيس السيسي وحضور 20 وزيرًا.. "الري" تكشف خريطة أسبوع القاهرة المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشفت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، خريطة أسبوع القاهرة للمياه الذي ينطلق في 24 أكتوبر الجاري.

وقالت السيد إن الأسبوع سيبدأ بكلمة افتتاحية مسجلة للرئيس عبدالفتاح السيسي في سابقة هي الأولى من نوعها للحدث الذي ينظم من 3 سنوات، موضحة أن الفعاليات ستكون بحضور الدكتور مصطفى مدبولي ونائب رئيس وزراء الكونغولي وممثل الأمم المتحدة للمياه وسكرتير منظمة الإسكو.

وأضافت السيد لـ"الخليج 365"، أن عدد الحضور من الوزراء الأجانب بلغ 20 وزيرًا، بجانب جلسة وزراء الدول العربية بحيث يكون الحضور 44 وزيرًا عربيًا، مشيرة إلى أن تقديم جوائز بقيمة 200 ألف جنيه للمزارعين أصحاب التجارب الناجحة والباحثين ومشاريع التخرج.

وأضافت رئيس قطاع التخطيط، أن سيتم خلال الأسبوع تنظيم جلسة رفيعة المستوى حول "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2033"، والذي يضم نخبة من رؤساء الوزراء وكبار ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية والقادة والخبراء، من بينهم وكيل الأمين العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن الأسبوع سوف يشهد معرضًا لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة استخدام المياه، مضيفة إلى أن الأسبوع يشهد زخمًا دوليًا وأصبح حدث عالمي يأخذ بتوصياته في عامه الرابع علي التوالي.