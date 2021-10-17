الصحة: أسعار جديدة لشهادات لقاح كورونا.. 1000 جنيه لسفر السياحة و25 دولار لغير المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تعليمات جديدة متعلقة بقيمة استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا. وحددت الوزارة قيمة استخراج الشهادة للسفر بغرض السياحة بألف جنيه، والسفر لغير السياحة بـ250 جنيهًا، و25 دولار لغير المصريين، كما حددت قيمة استخراج شهادة الـ"باركود" للمصريين في الداخل لتكون 100 جنيه فقط.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه لدينا 60.5 مليون جرعة من اللقاحات، وبنهاية الشهر الجاري سيصل عدد اللقاحات المتوافرة إلى 70 مليون جرعة، مشيرة إلى أهمية زيادة حملات التوعية بالمحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاحات.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث باسم الوزارة، إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأضاف مجاهد، في تصريحات صحفية، أن اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة للمواطنين في مختلف مراكز التطعيم بمحافظات مصر آمنة ولا تدعو للقلق، والأعراض المصاحبة عند التطعيم لا تدعو للقلق وتزول خلال يومين، مشيرا إلى أن اللقاح أصبح ضروريا في الوقت الراهن، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتقليل الأعراض المصاحبة للفيروس.