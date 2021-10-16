الصحة: شهادات لقاح كورونا للمسافرين بـ250 جنيها.. ولاتفرقة بين السياحة أو العمل

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن شهادات كيو أر كود الخاصة بلقاحات كورونا تستخرج لأغراض السفر للخارج بمقابل 250 جنيها ولأغراض الداخل 100 جنيه، مؤكدة أنه لم يتم زيادة هذة الرسوم حتى الآن، وتابعت: لا توجد آلية للتفريق بين المسافرين للخارج للسياحة أو العمل.

وأكدت الوزارة أن جميع اللقاحات المتوفرة في مصر تعطي مجانا لجميع المواطنين واللاجئين وغير المصريين، وأن قيمة شهادة الباركود لا تعني عدم مجانية اللقاحات.

وذكرت الوزارة أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إنه جار الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للأندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان ( أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح) وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وأكدت الوزارة أنه في حالة تلقي الجرعة الأولى من اللقاح خارج مصر، يسمح بتلقي الجرعة الثانية بمصر خلال فترة التواجد بمصر، وذلك عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني وإحضار ما يثبت تلقي الجرعة الأولى خارج مصر وميعاد تلقيها وسيتم تطعيمه بالجرعة الثانية من نفس نوع اللقاح، ويمكنه استخراج شهادة ال QR code.