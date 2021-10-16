شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: من حصل على لقاح كورونا منذ 9 أشهر قد يحتاج إلى جرعة ثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن كل تطعيمات فيروس كورونا تعمل لمدة من 6 – 9 أشهر داخل جسم الإنسان، مثل تطعيم الأنفلونزا الموسمية الذى يؤخذ كل موسم، مردفا: اللى خد تطعيم من 9 شهور قد يحتاج إلى جرعة ثالثة أو تطعيم جديد لزيادة مناعته ضد المرض بشكل أكبر".

أضاف عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى يذاع عبر قناة dmc، أن التطعيم بالجرعة الثالثة بلقاح كورونا سيبدأ بأولوية الكوادر الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وهذا في العالم بأكمله، متابعا: "مصر بها جميع أنواع اللقاحات الموجودة بالعالم بأكمله، وأي نوع من اللقاحات سيستخدم في التطعيم الجديد أي الجرعة الثالثة".

وبشأن تطعيم الأطفال، قال مستشار رئيس الجمهورية: "ليس كل دول العالم قامت بتطعيم الأطفال، وليس كل الطعوم سمح بها بتطعيم الأطفال، وهناك دول حاليا تقوم بتطعيم الفئات من 12 – 18 عام، وأخرى تسعى للتطعيم من 5 – 12 سنة، ونحن في مصر ندرس الموقف جيدا ونرى اللقاحات التي أصبحت آمنة لتطعيم الأطفال قبل استخدامها، وحاليا تم تطعيم كل الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والفئات المعاونة وكل طلاب الجامعات الأكبر من 18 عاما، وسيكون هناك حملة لتطعيم بعض طلاب الجامعات الأقل من 18 عاما".

وأكمل: "بالنسبة للتعليم ما قبل الجامعى والفني، تم تطعيم السادة العاملين والمدرسين ولم يبدأ حتى الآن تطعيم التلاميذ، وعدد من حصلوا على التطعيم في مصر سيصل خلال هذا الأسبوع إلى 20 مليون مواطن، ولدينا في مصر كميات تطعيم كبيرة تصل إلى 60 أو 70 مليون جرعة، وبنهاية هذا العام سيتم تطعيم ما يزيد عن 40 أو 45 مليون شخص".