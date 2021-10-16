لتوفير خدمات "الكهرباء".. إطلاق تطبيق "واصل" لمتحدي الإعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

وقعت وزارتا الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقية تعاون بين الطرفين لتوفير خدمات وزارة الكهرباء للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تهدف الإتفاقية إلى الاتاحة التكنولوجية لبوابة الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال تطبيقات رقمية وأدوات تكنولوجية.

ويعتبر تطبيق "واصل" من أهم الخدمات التي أطلقتها الوزارة مؤخرا لخدمة الأشخاص متحدى الإعاقة عن طريق استخدام لغة الإشارة.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية تفاصيل التطبيق:

1- يتم من خلال التطبيق تحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسئولة والتى تعمل بدورها على سرعة الحل أو الرد على الاستفسار.

2- التطبيق يهدف لتمكين ذوي الإعاقة، وجعل تفاعلهم في المجتمع أكثر سهولة ويسر.

3- أتاح المركز التقني لخدمات ذوي الإعاقة خدمة استفسارات وشكاوى الكهرباء بلغة الإشارة.

4- سيتم التكامل لإتاحة خدمات "واصل" على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

5- استخدام التكنولوجيا المساعدة من أجل خلق مجتمع دامج وتهيئة البيئة الملائمة التي تساعد ذوي الإعاقة.

6- التمتع الكامل بممارسة حياة مستقلة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الحكومية بيسر.