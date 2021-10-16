اثنان من الخارج و6 مصريين.. ننشر أسماء المكرمين في احتفالية المولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العاشرة من صباح الغد، احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

ويحضر الحفل، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأعضاء "الحكومة وهيئة كبار العلماء"، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبعض رجال الدين والمثقفين والسياسيين والإعلاميين، ورؤساء اللجان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة للأمة خلال الاحتفالية، بمناسبة هذه الذكرى الطيبة، تسبقها كلمتين للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يكرم عددا من الشخصيات والقيادات الدينية من داخل مصر وخارجها، تقديرا لدورهم في خدمة الدين ونشر سماحة الإسلام الوسطي، كما هو متبع كل عام في احتفالية المولد النبوي الشريف.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يكرّم 8 شخصيات في احتفالية المولد النبوي الشريف غدًا، اثنان من الخارج، و6 من داخل مصر، وهم:

1- من داخل مصر:

- الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف.

- الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء.

- الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف.

- الدكتور محمد ابراهيم الحفناوي أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا.

- الشيخ أحمد عصام إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة.

- نهاد حتاتة الرئيس السابق للإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف.

2- من خارج مصر:

- وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة السودان، الشيخ نصر الدين مفرح.

- رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة جنوب السودان، الشيخ عبدالله برك.

وأشارت المصادر، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمنح المكرمين في احتفالية المولد النبوي الشريف، غدا، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لدورهم في خدمة الدعوة والدعاة والوقف الإسلامي.