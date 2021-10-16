أمين "إعلام النواب" لمصراوي: نحتاج استراتيجية مواكبة للتكنولوجيا من أجل إعلام أكثر تأثيرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكدت هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن الإعلام المصري الوطني يقوم بدوره في إبراز إنجازات الدولة ولكنه يحتاج إلى أدوات أكثر تأثيرا وهي مواكبة التكنولوجيا الحديثة في وسائل التواصل الاجتماع.

وقالت رشاد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الإعلام المصري صاحب تاريخ طويل من الخبرة والإنجازات ويقوم بدوره الوطني، مشددة على ضرورة وضع استراتيجية ناجعة ومواكبة للتكنولوجيا الحديثة بشأن التواصل.

وأوضحت أن مصر لديها من الخبرات والكفاءات ما يجعلها قادرة على إنتاج مادة إعلامية مؤثرة وقادرة على إبراز إنجازات الدولة ولكن الحقيقة هو ضرورة توفير الإمكانيات من تدريب وتطوير لكافة عناصر العملية الإعلامية لكي تتواكب مع متغيرات العصر الحديث.

ولفتت رشاد إلى أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم عن حرية الرأي والنقد شرط أن يكون بوعي، هو أساس الاستراتيجية التي يحتاجها الإعلام المصري، مؤكدة أن السيسي يريد أن يتكلم متخصصون في قضايا المجتمع وخبراء لديهم حلول الأزمات ويكونوا قادرين على تحليل الأزمة وتوصيلها للمواطنين بشكل سليم.

وأشارت إلى أن الإعلام المصري يشهد حاليًا حالة من الانفراجة الكبيرة وخصوصا في القطاعات الخاصة حيث أصبح إلى جانب الإعلام الرسمي لدى مصر إعلام استطاع أن يخرجها من أكبر وأخطر أزماتها وهو الإرهاب وسيطرة الجماعات الإرهابية "الإخوان" في وقت من الأوقات على الدولة المصرية.

ونوهت إلى أن الإعلام قام بدوره من خلال الحفاظ على الهوية المصرية ورفض سيطرة الإرهاب والعنف والخطاب المتطرف ودافع عن الدولة الوطنية، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يساند الإعلام الوطني ويطلب منه المزيد من التطوير لمواجهة التحديات الراهنة.

وأضافت أن لجنة الإعلام بمجلس النواب ستكون لديها أجندة واستراتيجية خلال المرحلة المقبلة من أجل تنفيذ أجندة الإعلام الوطني والعمل على تطوير المؤسسات الإعلامية ومراقبة أي خرق لميثاق الشرف الإعلامي وتشجيع المؤسسات على تدريب العاملين بها وتطويرها.

وكان الرئيس السيسي قد قال في كلمته خلال افتتاح مشروعات سكنية بمدينة 6 أكتوبر:"بالنسبة للأماكن اللي تعرضت لسيول في قرى الصف، هل الإعلام اتكلم عن تقصير الحكومة، ولا اتكلم بوعي؟ أظن اتكلم على تقصير الحكومة.

وأضاف السيسي قائلا: أنا عايز الناس تتكلم ويبقى فيه تعبير عن الرأي، بس تبقى فاهمة، يا ترى اللي فات، عيب دولة؟ ولا عيب مواطنين، ولا عيب إحنا الاتنين، بالمناسبة في كل التعديات عيب مين؟ يقولك المحليات مش قادرة، عشان السبق كبير، بكرر كلامي عشان أسجل مواقف على نفسي وعلى الحكومة وعليكم، القضية مش قضية حد بعينه ولوحده، دي قضية دولة، بقول كلامي للمفكرين والمثقفين والإعلاميين، بقول للدكاترة اللي بتدرس علوم الاجتماع، تقريبا نص مساحة مصر معمولة كده، بقول كده للوعي.

وكانت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب قد قالت إن ملف تطوير العشوائيات شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة؛ فعلى مدار السنوات السابقة وهناك اهتمام كبير جدًّا من قِبل القيادة السياسية بملف تطوير العشوائيات؛ الملف الذي شهد إنجازات كبيرة انعكست نتائجها على المواطنين بصورة مباشرة من خلال توفير "حياة كريمة" للفئات البسيطة وغير القادرة.