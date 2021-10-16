بأجر يومي 150 جنيهًا.. نظافة الجيزة تعلن حاجتها لعمال جدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، حاجتها إلى عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة في أعمال الكنس وخلافه على مدار وردية واحدة من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساء بأجر يومي وقدره 150 جنيهًا.

وبحسب بيان محافظة الجيزة اليوم السبت، دعت الهيئة الراغبين في العمل والتعاقد، ضرورة التقدم إلى مقر الهيئة بالعنوان (بين السرايات الدقي الجيزة)، على أن يذهب بالمستندات اللازمة للتعاقد.

وتابعت المحافظة: التقديم سيكون اعتبارًا من تاريخه وعلى مدار أسبوعين مقبلين بمقر الهيئة في بين السرايات بالاتفاق المباشر مع العلم أن العمل مستمر أيام العطلات.