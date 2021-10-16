انخفاض حرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف طقس تفاصيل الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن البلاد تشهد الأحد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأكدت الهيئة أن طقس الأحد مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، خلال فترات النهار، وتكون حالة الطقس ليلًا معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ولفتت الهيئة إلى أن هناك شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

وأوضحت الهيئة أن هناك نشاط رياح على جنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وأن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على أقصي السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد:

القاهرة: العظمي 30 - الصغري 21.

الإسكندرية: العظمي 27 - الصغري 20.

المنصورة: العظمى 30 – الصغرى 20.

سوهاج: العظمى 37 – الصغرى 22.

أسوان: العظمى 41 – الصغرى 26.

كاترين: العظمى 28 – الصغرى 16.