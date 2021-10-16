عودة الحضور بـ5 إجراءات.. الجامع الأزهر يعلن استئناف محاضرات شرح كتب التراث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن الجامع الأزهر الشريف، ابتداء من اليوم السبت، السماح للجمهور بحضور محاضرات برنامج شرح كتب التراث، في ظل الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعقدت اليوم محاضرة ألقاها الدكتور فتحي الفقي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف واصل خلالها شرح كتاب (الرسالة) لابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي.

كما ألقى الدكتور عبدالفتاح العواري، العميد السابق لكلية أصول الدين بالقاهرة؛ محاضرة واصل خلالها شرح تفسير القاضي البيضاوي (أنوار التنزيل).

وأعلن الجامع الأزهر منذ يومين على صفحته عبر "فيسبوك" عن السماح للجمهور بالحضور المباشر أثناء انعقاد محاضرات برنامج شرح كتب التراث، على أن يسجل الراغبون في الحضور بياناتهم بشكل مسبق قبل كل محاضرة عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/ELqKCRHQhr5fEk6k7

وطالبت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف بالجمهور ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التالية:

1- تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي داخل المحاضرات.

2- الالتزام بارتداء الكمامات.

3- إحضار سجادات الصلاة الخاصة.

4- التواجد قبل المحاضرة بعشر دقائق.

5- كما تنبه الإدارة على أنه سيتم إغلاق دورات المياه الملحقة بالجامع الأزهر.