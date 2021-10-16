شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد من أجل المتوسط: اختيار مصر لاستضافة قمة المناخ تأكيد على دورها الريادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، إن قمة المناخ هي أهم حدث يضم الدول الفاعلة فيما يتعلق بتلك القضية، واختيار مصر لاستضافة قمة المناخ الـ 27، هو تأكيد على دور مصر الريادي فيما يتعلق بالتصدي للتغيرات المناخية، موضحاً أن الدورة القادمة ستكون في المملكة المتحدة وبالتحديد في اسكتلندا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "الصدى" الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز: "قضية التعامل مع تغير المناخ، هي القضية الرئيسية التي تواجه البشرية في هذه الآونة، ومنطقة المتوسط هي أكثر المناطق تأثراً بالتغيرات المناخية، وقمنا بعمل دراسة حول التغير المناخي في الأورومتوسط شارك فيها أكثر من 100 باحث حول العالم، وأكدت الدراسة أن نسبة درجات الحرارة ترتفع بنسبة 20% أكثر من باقي المناطق في العالم".

وقال "كامل": "كل عام هناك 220 ألف طن من النفايات البلاستيكية يتم إلقاءها في البحر، أي ما يعادل 600 كونتنير، وإذا استمر هذا المعدل بهذه الطريقة، فبحلول 2060 سيكون البلاستيك أكثر من الأسماك في البحر الأبيض المتوسط، وبحلول 2100 ستنتهي الحياة البحرية في البحر المتوسط".