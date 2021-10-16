شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم بأحد مصانع منطقة الاستثمار بالإسماعيلية والحماية المدنية تحاول السيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏اندلع قبل قليل حريق ضخم في أحد مصانع منطقة الاستثمار بمحافظة الإسماعيلية دون معرفة الأسباب، وعقب اندلاع الحريق دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مدير الحماية المدنية، بوقوع حريق ‏ضخم بأحد المصانع منطقة الاستثمار على طريق "الإسماعيلية القاهرة" وتم دفع عدد من سيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق، وسنوافيكم بالتفاصيل.