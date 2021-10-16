شكرا لقرائتكم خبر عن بـ33 و 41 جنيها فقط.. اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مترو الأنفاق استمرار مد ساعات عمل مكاتب الاشتراكات بالمحطات لاستخراج اشتراكات الطلاب للساعة السادسة مساءً، على أن يتم عملها يوميا ما عدا العطلات الرسمية وتبدأ عملها كل يوم من الساعة 8 صباحا.

وبدأت شركة المترو استخراج اشتراكات الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد من كافة مكاتب الاشتراكات الموجودة بمحطات الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق.



اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب





اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب:

شراء استمارة طلبة بـ5 جنيهات وملء البيانات

وضع 2 صورة شخصية على الاستمارة

ختمها واعتمادها من شؤون الطلاب

صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة الميلاد

صورة إيصال المصاريف أو كارنيه الدراسة الحالى أو السابق

يستخرج من مقر إقامة الطالب لمقر دراسته فقط

حق استخدام الاشتراك لحامله فقط

رسوم الكارت الذكى لتحميل الاشتراك 25 جنيها

الاشتراك لمدة 3 شهور فقط فترة الترم الدراسى

نسب التخفيض على اشتراك الطلاب 98%

قيمته 3 مراحل 33 جنيها و4 مراحل 41 جنيها