شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: الموجة الـ18 لإزالة التعديات على 3 مراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف حصر وإزالة التعديات على المجارى المائية، موضحا أنه فى هذا الصدد تم التخطيط لتنفيذ "الموجة الـ 18" لإزالة التعديات، وذلك على ثلاث مراحل.

وتابع أنه تم البدء فى المرحلة الثانية من "الموجة 18" المشار إليها، منذ 11 أكتوبر الجارى، ومن المقرر أن تستمر حتى 29 أكتوبر 2021، مشيرا إلى أنه خلال اليومين الأول والثانى من هذه المرحلة، تم تنفيذ 1561 حالة تعد لمبان على المجارى المائية بمساحة 223391 م2، وكذا تم تنفيذ إزالة 439 حالة تعد زراعة على المجارى المائية بمساحة 1710 أفدنة.

وفى سياق آخر، تابع اجتماع مجلس المحافظين اليوم موقف استعدادات المحافظات لموسم الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية، حيث أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم التنسيق وتوجيه كافة المحافظات باتخاذ عدد من الإجراءات لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة أية ظروف طارئة، حيث تم تكليف المحافظين بتشكيل لجان للمرور على "أعمال الحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة"، ومخرّات السيول، وسدود الإعاقة، والترع والمصارف، ومتابعة حالتها، والتأكد من جاهزية مخرّات السيول وكل أعمال الحماية بالمحافظات، وتطهير جميع بلاعات الصرف و"الشنايش".

وتضمنت الإجراءات كذلك حصر جميع إمكانيات المحافظة من مستشفيات ونقاط إسعاف، ومعدات الحماية المدنية، ومهمات الإغاثة، إلى جانب تسخير إمكانات الجهات المختلفة، من المعدات الثقيلة الحكومية وغير الحكومية، والتنسيق المستمر مع المحافظات المجاورة والاستعداد التام لاستخدام الامكانات المتاحة لديها حال الاحتياج، وطبقا للموقف.

ووجّه اللواء محمود شعراوى برفع حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات المركزية بالمحافظات؛ لمتابعة الموقف بصورة مستمرة، والتنسيق الدائم مع مركز عمليات الوزارة، كما وجّه بالمرور على محطات الصرف الصحى والزراعي؛ للتأكد من جاهزيتها لاستيعاب مياه الأمطار فور هطولها، والتشديد على ضرورة وجود "المولد الاحتياطي" حال انقطاع التيار الكهربائى، مع مراجعة موقف السلع التموينية الأساسية والتأكد من وجود كميات احتياطية.

واستعرض مجلس المحافظين الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإجراءات توفير الأراضى وتذليل كافة المعوقات للمضى فى تنفيذ مشروعات هذه المبادرة القومية المهمة.

وعرض اللواء محمود شعراوى على نحو موسع، كل ما يتعلق بجهود وزارة التنمية المحلية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، موضحًا أن الوزارة قامت بتوفير 96% من إجمالى الأراضى المطلوبة لتنفيذ المشروعات، بإجمالى 4298 قطعة أرض، كما قامت بتسليم 115 قطعة أرض مطلوبة لتنفيذ المنشآت الصحية ضمن المبادرة، من إجمالى العدد المطلوبة.

وأوضح أنه تم البدء فى تنفيذ 301 مجمع خدمى حكومى من إجمالى 333 مجمعا يتم تنفيذها بالقرى الأم، بنسبة تصل إلى 90%، لتجميع الخدمات فى مكان واحد، للتيسير على المواطن، ودعم رقمنة الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم كذلك الانتهاء من تحديد الموارد البشرية والتجهيزات المطلوبة لكل وحدة بالمجمع.

وأضاف أن الوزارة تساهم فى تنفيذ برنامج "سكن كريم"، من خلال لجان التنمية المتكاملة التى تقوم بمشاركة مؤسسة "حياة كريمة" بتدقيق حصر مستحقى سكن كريم وفق المعايير المتفق عليها، لافتا إلى أن عدد المستحقين بلغ حتى الآن 52.5 ألف مواطن فى 13 محافظة، وقامت الوزارة بتوفير وتسليم قطع الأراضى المطلوبة لإنشاء نماذج العمارات السكنية لهذه المبادرة التى تستهدف تحسين حياة المواطنين.