شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل حاسمة لرئيس الوزراء باجتماع مجلس المحافظين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء مجموعة من الرسائل الحاسمة:

ـ لدينا كميات كبيرة من اللقاحات المتنوعة لتطعيم الشرائح المختلفة

ـ لن يُسمح بدخول أى موظف لم يتم تطعيمه خلال فترة وجيزة



رسائل حاسمة لرئيس الوزراء باجتماع مجلس المحافظين

ـ التأكد من تطعيم كل العاملين في الجهات الإدارية بالمحافظات

ـ الصحة تتوسع حاليا في توفير المراكز المتخصصة للتطعيم

ـ أتابع يومياً توافر السلع والحمدلله لدينا مخزون كبير من السلع الاستراتيجية

ـ الضرب بيد من حديد على كل مخالف أو متلاعب بالأسعار

ـ ضرورة استكمال إزالة التعديات على فرعي النيل

ـ عدم السماح بأي تعدٍ أو مخالفة على المجاري المائية والأراضي الزراعية